Primaires socialistes : Première réunion publique en soutien à Martine Aubry ce jeudi soir à Alençon

« Votez Aubry » : la première réunion publique de campagne dans l?Orne, pour les primaires socialistes, c?est ce jeudi soir !

Le Parti Socialiste organise ses primaires : 1er tour le 9 octobre, second tour 1 semaine plus tard.

6 candidats ont officialisé leur candidature : Montebourg, Aubry, Valls, Hollande, Royal, tous socialistes ? ainsi que le radical : Baylet.

Tous les citoyens français inscrits sur les listes électorales pourront participer.

?et si François Hollande, ou Arnaud Montebourg sont déjà récemment passé par l?Orne, la 1ère réunion de campagne, c?est ce jeudi soir.

En faveur de Martine Aubry. Candidate soutenu dans l?Orne par le Président du Conseil régional de Basse-Normandie : l?argentanais Laurent Beauvais ? mais aussi par le maire d?Alençon Joachim Pueyo.

Réunion-débat, ce jeudi soir à 19h à la Halle aux toiles d?Alençon, suivi à 20h30 de la diffusion du 1er débat télévisé, organisé dans le cadre de ces primaires.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire