Sainteny. Vigilance jaune aux orages dans la Manche

À en juger par le ciel bleu et le soleil sur le Centre-Manche en milieu de matinée, l'information est difficile à croire. Et pourtant. La préfecture place le département en vigilance jaune pour des phénomènes d'orages, mardi 7 février 2017, jusqu'à demain, mercredi 8 février.

Mettre en sécurité les biens

Les habitants et usagers de la route sont appelés à la plus grande vigilance, en particulier lors des déplacements et des activités de loisir. L'usage du téléphone et des appareils électriques est à éviter. Enfin, il est conseillé de mettre en sécurité ses biens et de s'abriter en dehors des zones boisées.