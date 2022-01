À 31 ans, Caesar Souamy a lancé il y a deux mois l'association "Out of the box". Il promeut la culture urbaine et particulièrement le hip-hop. Le jeune homme a le rythme dans la peau. Lorsqu'il parle du hip-hop le seul mot qui lui vient à l'esprit est "liberté".

Français d'origine congolaise, il a grandi aux États-Unis avant d'arriver à Caen. "Le hip-hop est devenu un moyen d'expression". Ce qu'il apprécie particulièrement? Le langage universel de la danse. "Quand je vais faire une vague tout le monde va comprendre. La danse réunit plusieurs cultures et tout le monde se comprend". Pour lui la danse urbaine appartient à tout le monde. "Il y a encore trop de préjugés sur cette culture".

Une culture qui ne meurt jamais

Pour la démocratiser, Caesar monte des chorégraphies avec des danseurs venus de toute la Normandie et investit des lieux publics. "Les gens doivent comprendre que le hip-hop a une histoire, des valeurs. On s'inspire de tout et c'est pour cela que la culture urbaine ne meurt jamais". L'association "Out of the box" va mettre en place un battle de danse, au Cargö le 14 mai prochain. "L'idée est d'impliquer le public dans le battle, par le vote par exemple".

Pratique. Chaîne Youtube : Caesar Souamy.

A LIRE AUSSI.

Les modes passent, la danse classique indienne perdure

Musique électro à Rouen : Petit Biscuit deviendra grand

Orne : un mois de Hip-Hop à Alençon

À Rouen, l'ancien rappeur Heladj crée sa ligne de vêtement

Médecins du Monde : en Seine-Maritime, "le département ne remplit pas sa mission"