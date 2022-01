Ouverture ce vendredi de la Foire internationale de Caen, jusqu'au 26 septembre

La Foire Internationale de Caen sera inaugurée ce vendredi matin : 800 exposants sur 32 hectares ? à découvrir, cette année, une exposition de 3000m² sur « Istanbul, la route de la soie » ? qui allait de la Turquie, jusqu?à la Chine....Une dizaine de salles, un restaurant, une scène et une trentaine d?exposants sont installés dans un chapiteau, face au Zénith de Caen.

On entre d?abord par une expo photo sur « route de la soie » ? puis c?est une salle avec un grand paysage, la carte de cette fameuse « route » ? il y a aussi des chameaux et des dromadaires ? puis c?est la soie, son tissage ? un immense Bouddha ? et l?invention du papier, de la poudre ? Marco Polo, une yourte, un caravansérail ? le thé ? la prise de Constantinople ?

Une douzaine de spectacle seront donnés chaque jour : musique traditionnelle, danses orientales, et derviches tourneurs?

La Foire internationale de Caen ? jusqu?au 26 septembre, tous les jours de 10h à 22h, avec « nocturne » : samedi, jusqu?à minuit.

