Visite guidée de l’exposition de la foire de Caen 2011

Bienvenue à Xi’an en plein cœur de la Chine, et surtout, durant une dizaine de jours, au centre d’une exposition de 3 000 m2 intitulée “Istanbul sur la route de la soie”. Tout autour de cette espace, neuf autres salles s’articulent comme presqu’ autant de pays traversés tout au long des 8 000 km de cet axe mythique.

Dépaysement garanti

Le photographe Serge Potier propose en introduction une première série de clichés, juste après une chronologie qui donne rapidement envie d’en savoir plus. Après avoir parcouru une immense carte de l’Asie, le véritable départ peut être donné au kilomètre 0, à Xi’An.

Le voyage se poursuit dans une salle dédiée aux religions et aux savoirs échangés grâce à cette route, comme la poudre à canon, le papier ou encore la boussole. L’exposition plonge alors au cœur des populations nomades d’Asie centrale, avant de sortir de la torpeur des steppes par la porte qui mène au caravansérail, ce bâtiment typique du Moyen-Orient qui accueille les marchands et les pèlerins. L’occasion est offerte au visiteur de découvrir les senteurs et pléthore d’objets ouzbeks qui font écho un peu plus loin à la glorieuse porte de Samarcande. Brillamment présentés, les 27 clichés du photographe disparu en 1944, Sergueï Mikhaïlovitch Prokoudine, offrent un émouvant voyage visuel dans le passé.

La balade s’arrête ensuite en 1453, pour rappeler la prise de Constantinople à travers la reproduction d’un musée consacré à l’événement à Istanbul. Les trésors du palais stanbouliote de Topkapi illuminent alors une dernière fois, cet itinéraire dépaysant.

Crédit photo : Serge Potier