Rouen. Hockey sur glace : Les Dragons de Rouen se ressaisissent face aux Aigles de Nice

Après la défaite à Chamonx/Morzine (3-2) le vendredi 3 février 2017, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont continué leur parcours en déplacement à Nice ce dimanche 5 février 2017. Cette fois, ils se sont imposés sur la glace des Aigles 5 buts à 3 pour le compte de la 40ème journée de la Saxoprint Ligue Magnus.

Un match serré

L'ouverture du score est rapide pour les Jaunes et Noirs grâce à un bon lancer de Marc-André Thinel après un peu plus d'une minute de jeu. Ce sera l'unique but de ce premier tiers temps (1-0).

Lors du deuxième tiers, les choses ne bougent que dans les cinq dernières minutes. En effet, les Niçois parviennent à égaliser sur leur seule supériorité numérique par l'intermédiaire de Yoanne Lacheny (1-1). Il est imité par Romain Carpentier mois d'une minute plus tard, ce qui permet aux locaux de prendre l'avantage dans cette rencontre pour la première fois. Un avantage de courte durée puisque Dan Koudys égalise pour les Rouennais à moins d'une minute du buzzer (2-2).

La situation se débloque rapidement dès l'entame du dernier tiers, à l'avantage des locaux et de Vladimir Kubus après une minute de jeu (3-2). Mais à la suite de deux supériorités numériques, les Normands égalisent par le capitaine Patrick Coulombe d'un bon lancer plein axe puis prennent l'avantage (4-3) par Adam Miller, à la déviation d'un lancer de Chad Langlais. Les Aigles de Nice tentent bien de sortir leur gardien en fin de rencontre pour égaliser mais la sentence est immédiate et Fabien Colotti s'en va seul marquer le cinquième et dernier but en cage vide pour le 5-3.

Trêve internationale

Au classement, les joueurs de Fabrice Lhenry profitent de la victoire des Brûleurs de Loups de Grenoble sur les Rapaces de Gap pour revenir à deux points de Gap, mais ils restent 3e à égalité de points avec Grenoble (2e).

Place maintenant à une trêve internationale qui concerne sept joueurs Rouennais, à savoir Florian Chakiachvili, Olivier Dame-Malka, Damien Raux, Loic Lampérier, Jordann Perret, Yorick et Sacha Treille. Le championnat reprendra ses droits le mardi 14 février 2017 avec la réception des Ducs de Dijon pour le compte de la 41ème journée de la Saxoprint Ligue Magnus.

