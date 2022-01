Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 11 et dimanche 12 février

MANCHE

Samedi 11 et dimanche 12 février 2017, participez à un weekend porte ouverte à Granville pour découvrir les chars du Carnaval en avant-première. Le Carnaval de Granville se tient du 24 au 28 février 2017 et le nom du roi de l'édition 2017 : Baudrodateur 1er, qui est donc en route pour la cité portuaire de la Manche.

Le Cirque Borsberg, premièr cirque de Normandie part en tournée en Normandie et tient, encore une fois, à présenter des numéros de qualité, dignes des cirques de grande renommée. Retrouvez-le à Périers samedi 11 février 2017 à 16h et dimanche 12 février 2017 à 15h.

Samedi 11 février 2017, l'école Sainte Marie du Roule organise un salon de créateurs de 10h à 19h à la salle des fêtes de Cherbourg en Cotentin. Entrée gratuite avec buvette et restauration sur place. Plus d'infos au 06 82 74 41 83.

A partir de ce samedi 11 février 2017, la Compagnie du tambour revient avec sa Revue « So Chic » au cabaret Le Tambour à Saint Vaast la Houge. Mise en scène originale et fascinante, costumes somptueux et chorégraphies subtiles pour vous offrir un show éblouissant et raffiné. Retrouvez de sublimes danseuses du Brésil, d’Irlande, de Chicago ou encore de Paris. Infos et résa sur tambourcabaret.com.

Samedi 11 février 2017 dès 20h30, retrouvez Mathias Duplessy et les violons du monde à l'espace du bocage à la Haye Pesnel. C’est un voyage musical unique à travers le globe : de l’Asie des steppes et ses chants diphoniques à l’Europe du Nord et sa puissance sonore en passant par l’Orient lointain et ses légendes, quatre virtuoses de l’archer vous entraînent dans un concert qui mêle écriture occidentale et oralité orientale.

Samedi 11 février 2017, assistez à un grand match d'improvisation théâtrale ! "Les Zimproloco" de Saint-Lô affrontent la troupe "La Lima" d'Angers. Rendez-vous à Art Plume Saint-Lô dès 20h30. Plus d'infos au 07 69 44 37 69.

CALVADOS

Jusqu'à dimanche rendez-vous sous le marché couvert de Pont l'Evêque pour le salon Antiquités-Brocante. Une quarantaine d'exposants seront présents, de nombreux antiquaires vous proposeront des meubles d'époque, des objets d'art. Ce sera l'occasion pour vous de leur donner une autre vie.

Ce dimanche, Le parc zoologique de Jurques organise une journée spéciale pour fêter la St Valentin de manière insolite... Une visite guidée intitulée "comme des bêtes" permettra aux visiteurs de découvrir la vie très intime des animaux du zoo : fidélité ou polygamie, hétéro ou homo, taille et fréquence, vous saurez tout de la vie sexuelle des animaux ! La journée comprend : l'entrée au zoo, la visite guidée, et un déjeuner romantique avec coupe de champagne. Réservation obligatoire. Visite interdite au moins de 18 ans.

Après le triomphe de la comédie musicale "Robin Des Bois" qui a réuni plus de 800 000 spectateurs à travers toute la France, Roberto Ciurleo, Gilbert et Nicole Coullier ainsi qu'Eléonore De Galard se lancent dans une nouvelle aventure de cape et d'épée signée Alexandre Dumas : "Les 3 Mousquetaires". Un spectacle à ne pas manquer au Zénith de Caen ce samedi 11 février 2017 à 15h30 et 21h, vous avez gagné vos places sur Tendance Ouest.

Samedi 11 février 2017 dès 20h30, assistez au concert Trio Blue Clouds halle aux grains à Bayeux. Prenez une contrebasse, une guitare, et un violon. Plongez-les dans une grande marmite de swing, ajoutez une pincée d'élégance, un soupçon de modernité, et un zeste de tradition ... Vous y découvrirez un répertoire principalement constitué de compositions originales.

Samedi 11 février 2017, rendez-vous au Sall'in à Cabourg à partir de 20h30 pour la comédie musicale burlesque : Folles Noces. Un hommage insolent et loufoque au Théâtre, au Cabaret et au Music-hall. Plusieurs mois à Paris, au Théâtre 14, et dans la salle mythique de l'Alhambra... Déjà plus de 100 000 spectateurs. L'histoire est simple...Catherine et Jean-Paul vous invitent à leur mariage. Le couple enchaîne les situations cocasses en revisitant un répertoire qui va des Années Folles à aujourd'hui.

Samedi 11 février 2017, « La Main Sur Le Vinyl » présente le tout premier « Caen Dub Club » au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair dès 20h. Pour l’événement, c’est trois Sounds Systems qui s’installent dans La Fonderie. Chacun accompagnés par leurs 8 scoops, leurs sélections et leurs vibes. Ils se relaieront toute la nuit pour vous offrir une session Roots & Culture qui s’annonce déjà inoubliable !

A partir de samedi 11 février 2017 et jusqu'au 26 février 2017, découvrez un enchanteur village hivernal dans les Jardins de l'Hôtel de Ville de Cabourg. La ville vous propose de venir patiner sur le plus grand coeur de glace. Les patineurs profiteront ainsi des joies de la glisse en extérieur sur une surface de plus de 350 m². Les plus petits disposeront également d'une patinoire synthétique de 70 m².

ORNE

Samedi et dimanche, participez au 15ème salon antiquités et belles brocantes de professionnels à la salle omnisports Place Castle Cary à Rémalard de 10h à 18h. Une organisation du comité de la Foire d'Automne.

Pour s'amuser et faire la fête, Alencon se transforme en parc d'attration ! C'est la Fête Foraine de la Chandeleur jusqu'au 19 février 2017 place du Hertré . + de 80 attractions pour petits et grands avec en nouveauté : L'Extazi, le Rotor ou encore le nouveau Palais du Rire. Profitez de tarif réduit tous les mercredi, un événement en partenariat avec Tendance Ouest.

Le VAL à Longny les villages vous propose une soirée dansante avec orchestre ce samedi 11 février 2017 à partir de 20h30 à la salle des fêtes. Côté tarifs, comptez entre 24 et 28 euros selon la formule choisie. Réservations possible au Magasin Deschamps, à la Charcuterie Pallu ainsi qu'à Office de Tourisme de Longny.

Les artistes des Arts Improvisés et des Arbrassons s'installent près des médiathèques de L'Aigle, La Ferté-en-Ouche, Moulins-la-Marche et Rai jusqu'en juin 2017. Retrouvez une exposition interactive unique en son genre avec des documents complémentaires pour l'accompagner. Projet mené par la Médiathèque départementale de l’Orne. Plus d'infos sur mdo.orne.fr.