Coup d'envoi du meeting en hologramme de Jean-Luc Mélenchon à Paris

"Où suis-je ? Je suis à Lyon... et maintenant à Paris", Jean-Luc Mélenchon est apparu d'un claquement de doigt sur la scène des Docks de Paris, devant des partisans oscillant entre enthousiasme et hilarité.

"C'est une extraordinaire démonstration de force que vous êtes en train de faire", leur a répondu Jean-Luc Mélenchon, sous sa silhouette en 3D se déplaçant sans encombre sur scène.

Alors qu'il a entamé son meeting en chair et en os dans la capitale des Gaules, son apparition en hologramme est apparue devant plusieurs milliers de personnes, alors qu'une queue de plusieurs mètres longeait toujours le bâtiment des Docks.

Venus animer le début de meeting, le porte-parole Alexis Corbière a annoncé "6.000 personnes, répartis dans deux salles, qui sont désormais complètes" à Aubervilliers. Selon lui, 12.000 personnes sont présentes à Lyon.

Ont été également mis à jour les chiffres des soutiens, désormais de 230.000 sur internet pour la campagne de "La France insoumise", avec 2.400 groupes d'appui.

Avec ce double meeting, Jean-Luc Mélenchon est bel et bien entré dans la bataille d'affluences entre Emmanuel Macron qui a rassemblé plus de 10.000 partisans samedi à Lyon, et Marine Le Pen qui escomptait un chiffre similaire pour son meeting dimanche dans la même ville

Pour Jean-Luc Mélenchon, féru de nouvelles technologies, l'hologramme doit être "l'occasion de découvrir ce que tout le monde sait: quand l'esprit humain invente, quand on ne lui pose pas avant des conditions de couleur de peau, de religion ou de genre, eh bien l'imagination se déchaîne et elle met en partage les savoirs".

A LIRE AUSSI.

Mélenchon défie Le Pen à Lyon

Hamon investi alors que la gauche se remet à y croire

A deux jours du 1er tour, l'issue de la primaire à gauche toujours très incertaine

Primaire du PS: la Haute Autorité dévoile les candidatures

Primaire: le PS mise sur la participation, mais moins de bureaux