Visite marathon du président du Sénat, Gérard Larcher, sur ses terres natales ornaises jeudi

Visite du second personnage de l?Etat jeudi dans l? orne... celle du président du Sénat... et « ce n?est pas un hasard » affirme t-il? Gérard Larcher, est clairement venu soutenir les candidatures de Jean-Claude Lenoir pour l' UMP et de la candidate centriste sortante Nathalie Goulet, aux élections sénatoriales de septembre prochain .....

Une visite marathon, à Mortagne au Perche, sept forges le matin... Javron les Chapelles, dans le nord Mayenne, pour un déjeuner avec les sénateurs centristes, François Zochetto et Jean Arthuis, également président du Conseil Général de la mMyenne...

Gérard Larcher a poursuivi son périple ornais, sur sa terre natale, dans le bocage en présence de la sénatrice sortante Nathalie Goulet, à Bagnoles de l?Orne, Messei et Passais la Conception .... une dernière étape pour l?inauguration d?une gendarmerie avec, la présence, remarquée de Christophe de Ballore, candidat aux sénatoriales, au nom de la majorité départementale, soutenu par Alain Lambert, ex président de l?UMP de l?Orne : Alain Lambert ? ex président de la Commission des finances du Sénat !

Alain Lambert qui porte aujourd?hui la candidature de Christophe de Balorre, pour cette élection sénatoriale, au nom de la majorité départementale ornaise ? mais il ne faut pas oublier que le président du Conseil Général de l?Orne a espéré briguer la présidence du Sénat ? face à Gérard Larcher ? et que même entre gens biens élevés, c?est le genre de situation qui ne s?oublie pas !! On verra donc, à l?automne quelles seront les conséquences politiques pour la majorité départementale ornaise, si Jean-Claude Lenoir et Nathalie Goulet vont siéger au Palais du Luxembourg ? et si Christophe de Ballore, soutenu par Alain Lambert, est battu !

? Verdict le dimanche 25 septembre !

