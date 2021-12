Foot, Coupe de la Ligue... Le Mans se qualifie pour le second tour, pas Laval !...Caen L1 fait un nul 1 partout, en amical face à Cherbourg formation de National... L'Equi Endurance d'Argentan : victo

Football ... 1er tour de la coupe de la Ligue :

Le Mans a battu sur sa pelouse, Arles Avignon 1 à 0, un but de Cissé marqué dès la seconde minute de jeu? Les Sarthois sont donc qualifiés pour le second tour ?. Ils iront affronter Istres, le 9 aout prochain ?.



Et puis un petit tour et puis s?en va pour Laval éliminé dès ce premier tour, les mayennais se sont inclinés 2 à 0 face à Guingamp?



...et le championnat de Ligue 2 reprend dès cette fin de semaine :

Laval reçoit Clermont Foot.

Le Mans ira à Arles-Avignon.

Matchs disputés vendredi soir.



Et un match décevant samedi soir entre Caen qui évolue en ligue 1 et Cherbourg formation de National, 1 partout pour ce match amical à Bayeux?c?est Cherbourg qui a ouvert le score par un but de Youssef Hida avant que Caen n?égalise par une action de M'Baye Niang.

Caen affrontera en amical, Quevilly mercredi, puis Brest Samedi, avant la reprise du championnat, le 6 aout, à domicile face à Valençiennes



Et puis, le gardien titulaire de Caen ne souhaite pas prolonger son contrat avec les malherbistes ... Alexis Thébaux veux partir au PSG ! Il n?a d?ailleurs pas disputé le match amical contre Cherbourg ce week-end



Equitation : l?Equi Endurance d?Argentan... 94 cavaliers rassemblés pour cette 11ème édition pour deux parcours de 130 et 160 kilomètres, remportés par des qataris... et deux secondes places pour deux françaises... Caroline Pellier et Christelle Mafille....



Cyclisme... Tour de France, victoire de l'australien Cadel Evans .... les manchots Amael Moisnard coéquipier d'Evans termine 65ième ... Anthony Delaplace fini 135ième .... le mayennais Vincent Jérome, blessé dès la première étape termine dans la douleur 155ème sur 167 coureurs à l?arrivée sur les Champs Elysées à Paris ....



Et demain, mardi, ce sera le critérium de Lisieux... 20 champions sur la ligne de départ, dont Thomas Voeckler qui termine au pied du podium de ce Tour 2011 !

