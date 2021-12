Flers se prépare à accueillir quelques 13 000 cyclistes pour la semaine fédérale internationale de cyclotourisme

A Flers, on se prépare à accueillir à partir de vendredi, quelques 13.000 cyclotouristes... ils sont attendus dans la capitale du nord bocage, pour leur semaine fédérale internationale ? toute la semaine prochaine, des circuits à cyclo et à VTT seront organisés, quotidiennement, à travers les petites routes ou chemins du bocage ornais ! ?et cette semaine fédérale, ce seront aussi de nombreux spectacles à Flers, pour les cyclotouristes, mais aussi pour les flériens et le grand public : certains gratuits, d?autres payants.

Notamment : un grand spectacle équestre qui sera présenté au stade des Closets : lundi et mardi de la semaine prochaine. Les dernières places sont à retirer dès à présent, à l?office de tourisme de Flers.

