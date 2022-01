Caen. Calvados : une carte scolaire contrastée pour la rentrée 2017

La rentrée scolaire 2017 se prépare dès maintenant. Le 24 janvier 2017 le directeur académique du Calvados a annoncé la nouvelle carte scolaire mise en place dans les écoles maternelles, primaires et élémentaires pour septembre 2017.

Dans le Calvados, 71 classes vont fermer et 33 vont ouvrir. Un ratio qui satisfait plutôt Laurence Guillouard, secrétaire départmentale du syndicat SNUIPP-FSU du Calvados ce vendredi 3 février 2017. "C'est une carte scolaire qui est plutôt favorable mais ça n'est pas non plus du luxe, explique-t-elle. A la rentrée 2017, on atteint une perte de 830 élèves due à une baisse démographique et dans le même temps nous avons des classes qui ouvrent". Cependant l'effectif des classes, s'il n'augmente pas, ne diminue pas non plus. "Nous sommes à 24,5 enfants par classes en moyenne", ajoute la secrétaire départementale du syndicat.

Avec cette nouvelle carte scolaire, des fusions ou regroupement d'écoles vont se faire, notamment dans les communes rurales. "C'est ce qui inquiète surtout les parents et les maires. Avec les regroupements scolaires, certains sont tentés de demander des dérogations dans des écoles de plus grandes villes, comme Caen ou d'inscrire leurs enfants dans le privé. Il ne faut pas non plus accentuer la ruralité".

Pour l'instant la carte scolaire va rester telle qu'elle a été présentée par le directeur académique du Calvados "mais il peut toujours y avoir des ajustement d'ouvertures ou de fermetures de classes en septembre prochain. Nous restons attentifs", conclut Laurence Guillouard.

