Les 11 et 12 août prochains, Bagnoles de l'Orne accueillera l?équipe masculine du Caen Basket Calvados, qui évolue en National 2 ? avec une démonstration accessible à tous et gratuite le samedi 11 août à 20h ? et on évoque également la venue dans la station thermale, les 9 et 10 septembre des Drakkars du Hockey Club de Caen qui poursuivent leur parcours au plus haut niveau, en Ligue Magnus, pour la saison 2011-2012.

