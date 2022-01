Rouen. A la gare de Rouen, les clichés d'Instagram s'invitent dans le monde réel

Du monde virtuel à la réalité, il n'y a parfois qu'un pas. La preuve en images se trouve en gare de Rouen (Seine-Maritime) où les palissades installées pour les travaux sont aujourd'hui recouvertes de photos piochées sur Instagram. Elles sont signées des Instagramers rouennais.

1 800 fans

Les fans locaux du réseau social les connaissent : ils sont toute une communauté à vendre Rouen en photos sur le compte Igersrouen. Après quatre ans d'existence, le profil affiche aujourd'hui près de 1 800 followers et quelque 860 publications.

"Le but du groupe est de faire sortir les gens du monde purement virtuel et d'initier des rencontres", présente Pierre Demeure, l'un des animateurs de la page. Avec ses collègues, ils mettent chaque jour en avant une photo repérée sur le réseau. Du touriste de passage aux photographes urbains, tous ont leur chance s'ils utilisent le #igersrouen.

Accès à des endroits cachés

Surtout, ils organisent régulièrement des Instameet, entendez là des rencontres entre Instagramers. D'une balade sur les quais à un détour par le festival de cerf-volant de Dieppe (Seine-Maritime), ces moments sont prétextes aux échanges, et bien sûr aux photos.

La petite notoriété que le groupe acquiert au fil du temps lui donne même accès à des lieux interdits. Après avoir par exemple pu visiter le Gros Horloge de nuit avec Rouen Tourisme, une dizaine de membres ont pu découvrir les trésors cachés de la gare.

"La SNCF nous a conduits dans des lieux inconnus, les ateliers désaffectés où l'on a l'impression que des ouvriers fantômes vont revenir travailler, les immenses rayonnages des archives dont certaines datent de la guerre 14… raconte Pierre. Nous avons même pu monter sur les toits, et découvrir une vue superbe sur la rue Jeanne d'Arc et le centre-ville." Des clichés à découvrir au plus vite en gare de Rouen.