Le cirque Arlette Gruss a commencé sa tournée annuelle en janvier à Bordeaux et plantera son chapiteaux sur l'esplanade Saint-Gervais à Rouen (Seine-Maritime) du jeudi 16 au 26 février 2017.

Entre tradition et modernité

Cette année, Gilbert Gruss fait le pari de réinventer le cirque avec une nouvelle formule entre tradition et modernité. Fier héritier de sa mère Arlette Gruss, Gilbert se fait depuis 11 ans le défenseur d'une vieille tradition circassienne qui a fait la renommée de cette institution. Mais il modernise également sans cesse les infrastructures avec des lasers, des projecteurs robotisés : une ingénierie monumentale et complexe.

La scène en famille

Comme chaque année, les membres de la famille Gruss se mettent en scène. Linda, la mère, et Laura Maria sont des écuyères et de talents, et Kevin réalise un numéro de force surprenant. Même les plus jeunes, Alexis, 8 ans, et Eros, 11 ans, feront une apparition.

Gilbert reste lui dans les coulisses. Il est en charge de la conception du spectacle : un travail colossal d'un an au cours duquel il recrutera des numéros audacieux pour alimenter son spectacle et des artistes circassiens de tout horizons. 14 nationalités seront ainsi représentées sur la piste.

Un spectacle sur-mesure

Chaque année, Gilbert Gruss imagine de nouveaux costumes chatoyants participant à la magie du spectacle. Dessinés par le créateur Roberto Rosello, son fidèle collaborateur, ils sont adaptés à chaque numéro et chaque artiste.

La musique elle-même est spécialement conçue pour le spectacle. Jouée en live à chaque représentation, elle doit être calée au millimètre avec le tempo du numéro. Un véritable défi auquel se prête le compositeur Anthony Sauget.

Des numéros toujours plus fou !

Cette nouvelle édition compte des numéros à la fois très techniques et tout à fait originaux. Pour surprendre et fasciner, elle regroupe sur la piste un hypnotiseur au troublant pouvoir de persuasion, un agile pickpocket, de splendides lionnes ou encore un contorsionniste de l'extrême.

Mais le public aura aussi plaisir à retrouver le Globe of speed: un numéro époustouflant de motos dans une sphère de métal dans une version encore plus perfectionnée.

Pratique. Du 16 au 26 février. Cirque Gruss, esplanade St Gervais à Rouen. Tarifs 15,5 à 38,5€. www.cirque-gruss.com

