Mortagne-au-Perche. Orne: prison ferme pour culture et trafic de cannabis

Le tribunal correctionnel d'Alençon (Orne) a condamné ce jeudi après-midi 2 février 2017 trois jeunes âgés de 21 à 23 ans pour consommation et trafic de drogue, à Mortagne, Tourouvre, La Ventrouze, dans le Perche ornais. La mère de l'un d'eux a également été condamnée à de la prison avec sursis, pour complicité.

Dans le jardin de la mairie

En octobre 2015 les gendarmes contrôlent trois jeunes en train de fumer un joint dans le jardin de la mairie de Mortagne au Perche (Orne). Une perquisition menée le lendemain a permis la découverte chez Jonathan Martin de résine, graines, et de sept pieds de cannabis.

Trafic

L'analyse de son téléphone portable à permis de confirmer un trafic qui porterait sur 4,8kg de cannabis. Le jeune homme possédait en outre chez lui plusieurs armes dont un fusil 22 long riffles non déclaré.

Autre plantation

Les gendarmes ne sont pas au bout de leurs surprises: chez Maxime Hassane-Pavie, à Tourouvre, ils découvrent dix pieds de cannabis qu'il cultive avec Lewis Cauche, l'un de ses copains. La mère du premier, infirmière préférait que son fils cultive sa drogue plutôt que d'aller l'acheter je ne sais où à des dealers, a-t-elle déclaré à la barre.

Maman jardinière

Lorsque son fils était absent, c'est elle qui arrosait les plants de cannabis, ou son autre fils, mineur… Outre leur consommation personnelle, le trafic des trois jeunes leur a permis de dégager un bénéfice non négligeable, de plusieurs milliers d'euros.

Ils ne consomment plus

Aujourd'hui les trois accusés se sont fait soigner, ne consomment plus de drogue. Le tribunal les a néanmoins condamnés à des peines de six mois à un an de prison ferme, deux ans de mise à l'épreuve, à des amendes de 300 à 500 euros, et pour l'un: à du travail d'intérêt général. La mère a écopé d'un mois de prison avec sursis.

