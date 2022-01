Après le succès du premier Tendance Live de l'année 2017 à Alençon (Orne), Tendance Ouest dévoile vendredi 3 février la programmation de la prochaine édition de ce rendez-vous entièrement gratuit, prévu le vendredi 3 mars au Zénith de Caen (Calvados).

La première radio indépendante de Normandie vous concocte une soirée détonante avec sur scène le talentueux Slimane, grand gagnant de la saison 5 de The Voice. Depuis son passage par le petit écran, le chanteur français a trouvé son public, notamment avec son titre Paname.

Les milliers de spectateurs auront aussi la chance de profiter des rythmes entraînant de Boulevard des airs. Le groupe, dont le dernier titre Bruxelles cartonne, s'est déjà produit sur la scène d'un Tendance Live. C'était en 2015 à Granville (Manche).

C'est l'un des atouts charme de ce prochain Tendance Live. La jolie Léa Paci, dont le titre Pour aller où ? est d'ores et déjà un succès, se produira sur la scène du Zénith de Caen. Attention, artiste en devenir.

Ne manquez pas non plus lors de ce grand concert gratuit Igit, Julie Zenatti, Charles Like The Prince, Corson, Saule, Madame Monsieur, Benjamin Siksou, Priscilla Betti, Brice Conrad et Léa Castel.

Les collégiens normands de School of Rock ouvriront les festivités.

Pour obtenir vos places pour le Tendance Live de Caen, vendredi 3 mars 2017, restez à l'écoute de Tendance Ouest et connecté sur tendanceouest.com.

