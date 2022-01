Rouen. Près de Rouen, ils dégradent un immeuble et se retrouvent coincés dans l'ascenseur

Il est près de 18h30, ce mercredi 1er février 2017, lorsque la police arrive au numéro 2 de l'avenue Eugène Boudin, à Canteleu (Seine-Maritime). Des résidents ont appelé pour se plaindre de la présence d'individus qui dégradent les parties communes de leur résidence. En effet, à peine rentrés dans l'immeuble, les policiers entendent des cris, des chants et des bruits de choc provenant d'un des ascenseurs.

Bloqués plus d'une heure

Ironie du sort : l'ascenseur tombe en passe et se bloque entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Ses occupants sont donc contraints d'activer le bouton d'urgence et de demander l'aide d'un technicien. Le temps qu'il arrive et débloque la situation, les fêtards passent plus d'une heure bloqués dans l'ascenseur. Ils sont directement interpellés par les policiers dès que les portes s'ouvrent.

Il s'agit de cinq jeunes hommes âgés de 15 à 17 ans et tous habitants de la commune de Canteleu. Mais aucun d'eux ne réside dans cet immeuble. Pour avoir également dégradé la porte d'entrée de la résidence, ils sont ramenés à l'hôtel de police pour être entendus avant d'être rendus à leurs parents dans la soirée.

A LIRE AUSSI.

Police: projet de loi assouplissant la légitime défense en conseil des ministres