Rouen. À Rouen, quatre personnes interpellées pour avoir arraché des rétroviseurs

Il est près de 1h30 du matin, dimanche 5 février 2017, lorsqu'une personne appelle la police après avoir vu un groupe de jeunes mettre des coups de pied dans des rétroviseurs de voitures garées sur le boulevard de l'Yser, à Rouen (Seine-Maritime).

Neuf voitures endommagées

La Brigade anticriminalité intervient rapidement sur place et repère les quatre jeunes hommes au moment où l'un d'entre eux met un coup de pied dans un rétroviseur pendant que les trois autres essayent d'en arracher un autre à la main.

Interpellés, les quatre individus sont tous âgés de 19 ans et résident à Rouen, à Déville, à Mont-Saint-Aignan et à Houppeville. Ils ont consommé de l'alcool et reconnaissent assez facilement les faits. Au total, ils auraient ainsi dégradé pas moins de neuf voitures. Une enquête a été ouverte pour recueillir toutes les plaintes.

