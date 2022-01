L'Agenda en Normandie : vendredi 10 février

MANCHE

Samedi dès 20h30, retrouvez Mathias Duplessy et les violons du monde à l'espace du bocage à la Haye Pesnel. C’est un voyage musical unique à travers le globe : de l’Asie des steppes et ses chants diphoniques à l’Europe du Nord et sa puissance sonore en passant par l’Orient lointain et ses légendes, quatre virtuoses de l’archer vous entraînent dans un concert qui mêle écriture occidentale et oralité orientale.

Samedi, assistez à un grand match d'improvisation théâtrale ! "Les Zimproloco" de Saint-Lô affrontent la troupe "La Lima" d'Angers. Rendez-vous à Art Plume Saint-Lô dès 20h30. Plus d'infos au 07 69 44 37 69.

CALVADOS

Ce soir des 20h30 rencontrez Nathacha Appanah à la bibliothèque de Merville-Franceville. C'est une journaliste et romancière mauricienne. En 2016, elle a obtenu le prix Femina des lycéens pour son livre Tropique de la violence. Elle nous fait l'honneur de sa venue pour nous présenter ses ouvrages. La discussion sera animée par le médiateur Hamed Berkane.

A partir de samedi et jusqu'au 26 février, découvrez un enchanteur village hivernal dans les Jardins de l'Hôtel de Ville de Cabourg. La ville vous propose de venir patiner sur le plus grand coeur de glace. Les patineurs profiteront ainsi des joies de la glisse en extérieur sur une surface de plus de 350 m². Les plus petits disposeront également d'une patinoire synthétique de 70 m²).

ORNE

Ex-employé de banque, Henry Pulling, vieil anglais coincé et obsédé par ses dahlias, s’encroûte dans une existence bien trop sage. Aux funérailles de sa mère, la pétulante tante Augusta débarque et entraîne Henry dans un tourbillon d’aventures exotiques et romanesques. C'est le pitch du spectacle Voyage avec ma tante ce soir au Carré du Perche de Mortagne au Perche dès 20h30.

Les artistes des Arts Improvisés et des Arbrassons s'installent près des médiathèques de L'Aigle, La Ferté-en-Ouche, Moulins-la-Marche et Rai jusqu'en juin. Retrouvez une exposition interactive unique en son genre avec des documents complémentaires pour l'accompagner. Projet mené par la Médiathèque départementale de l’Orne. Plus d'infos sur mdo.orne.fr.