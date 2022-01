Rouen. Des textos au lieu des tickets dans les bus et métros de Rouen

Fini le moment de panique à retourner ses poches ou son sac à main devant le contrôleur qui vous demande de justifier de votre titre de transport. À partir du lundi 6 février 2017, un simple texto pourra remplacer ce petit bout de papier dans les transports de Rouen (Seine-Maritime).

Le principe? Avant de sauter dans le bus ou le métro, il suffit au voyageur d'envoyer par message "V1" au 93 000. Les 1,60€ que vaut le ticket sont alors directement prélevés sur la facture de l'opérateur mobile. Comme le titre papier, le SMS est valable une heure à partir de sa réception.

Pas d'appli à installer

Et si les contrôleurs passent, ils n'auront qu'à scanner le code reçu par le voyageur. Le système ne nécessite donc pas l'installation d'une application et est disponible chez les opérateurs Bouygues, Orange et SFR.

Pour le moment, le concept ne s'applique qu'au tarif de base de 1,60€. Dans l'avenir, il pourra, si le dispositif est validé, être appliqué à d'autres billets.

A LIRE AUSSI.

Un bus sans chauffeur testé sur les quais de Seine à Rouen!

Les trois grands challenges de la SNCF en Normandie