Coupe de France: Monaco, leader de L1, se qualifie in extremis à Chambly (NAT)

Alors que l'ASM se dirigeait vers un succès tranquille après des buts de Carrillo (17e), Lemar (35e) et Mbappé (48e), Chambly a signé une superbe remontée ponctuée par un but de Soubervie (90e+3) pour arracher 30 minutes supplémentaires. Mais N'Doram (96e) et Glik (103e) lui ont répondu pour éviter aux Monégasques une bien mauvaise surprise.

