Rouen. La réalisatrice du documentaire Et les mistrals gagnants présentera son film à Rouen

Le cinéma l'Omnia à Rouen (Seine-Maritime) ne faillit pas, cette fois encore, à sa réputation et reçoit un nouvel invité de marque lundi 6 février 2017. La réalisatrice Anne-Dauphine Julliand, qui signe le documentaire au succès déjà annoncé Et les mistrals gagnants présentera son film dans la soirée.

Un hymne à la vie

Dans ce documentaire, elle raconte l'histoire de cinq enfants, Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual. Âgés de 6 à 9 ans, ils sont atteints de maladies graves et pourtant... Avec humour et surtout l'énergie optimiste de l'enfance, ils prennent le spectateur par la main et l'entraînent dans leur monde pour lui faire partager. Loin du film dramatique, Et les mistrals gagnants est au contraire un hymne à la vie.

Un sujet abordé avec sensibilité et pudeur par une réalisatrice mais surtout une maman, qui a elle même perdu sa fille Thaïs, emportée par une maladie orpheline. De cette expérience, Anne-Dauphine Julliand avait déjà tiré un livre, Deux petits pas sur le sable mouillé, qui a connu un joli succès en librairie.

Pratique. Lundi 6 février 2017 à 20h. Tarifs habituels de la salle. Réservations déjà ouvertes aux caisses de l'Omnia, 28 rue de la République à Rouen.

