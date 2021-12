Près de 4 heures de retard sur les TGV entre Paris et la Bretagne et sur le réseaux des TER mardi soir... Un essieu d'un TGV en provenance de Paris et à destination de Rennes s'est bloqué à 3,5 kilomètres après la gare du Mans un peu avant 17h... Les 240 passagers qui se trouvaient à bord ont été transbordés dans un autre train, pour être ramené en gare du Mans ...

