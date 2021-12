Temps gris et doux... quelques éclaircies cet après midi .... T° de 11 à 15°

Météo France relevait ce matin ....10°5 à L?Aigle, 11° à Mortagne et Alençon....11°6 à Argentan, 11°9 à Flers,



Les nuages seront dominants aujourd?hui, mais ils laissent passer quelques timides éclaircies, alors qu?une perturbation, peu active, gagnera nos régions en fin de journée ....

Les températures, bien qu'en petite baisse, atteignent encore 14 à 15 degrés cet après-midi.



La tendance pour notre week-end....



Demain, nous seront arrosés par la perturbation peu active qui abordera nos régions ce soir.... il faudra patienter jusqu?en après midi pour retrouver des éclaircies....



Dimanche, un temps instable, avec des averses de pluies le matin, puis un soleil voilé s?installera pour l?après midi...



Les T° vont sensiblement baisser.... il ne fera plus que 4° dimanche matin, pas plus de 8° l?après midi ....

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire