Caen. L'université populaire de Michel Onfray partie pour s'installer sur la presqu'île de Caen

Pour l'édition 2016-2017, les organisateurs de l'université populaire de Caen (Calvados) ont dû trouver des lieux aux quatre coins de la ville pour pouvoir dispenser les 3 000 heures de cours annuels. Vendredi 27 janvier 2017, le philosophe caennais Michel Onfray, à l'origine de ces conférences gratuites et ouvertes à tous, a échangé avec plusieurs élus normands pour une installation sur la presqu'île de Caen la mer.

Un amphithéâtre de 1 000 places

"Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura quelque chose en dur, assure-t-il. J'ai discuté avec Marc Potier, vice-président de Caen la mer en charge de la culture, qui m'a informé qu'un projet semblable à celui qu'on veut porter, est en réflexion sur la presqu'île et que nous pourrions donc mutualiser nos idées pour un lieu dédié à la culture". Le bâtiment comprendrait un amphithéâtre de 1 000 places, ainsi qu'un bar-restaurant. Michel Onfray ne cache pas son goût prononcé pour une implantation sur le site de l'ancienne Société métallurgique de Normandie, fermée depuis 1993 et qui compta jusqu'à 6 000 salariés. "Cet amphi servira à l'université populaire, mais à bien d'autres rencontres ou conférences organisées par la région ou d'autres personnes, et pourquoi pas pour un festival de philosophie et de musique que je souhaite monter".

Pour Michel Onfray, il faut un lieu partagé :



Michel Onfray Impossible de lire le son.

Les élus y voient là l'occasion de renforcer la dimension intellectuelle de Caen et de la Normandie à l'échelle nationale. "Il faut profiter de cette université populaire pour attirer les intelligences", soutient Hervé Morin. Le philosophe et les élus doivent se revoir dans les prochaines semaines pour pousser plus loin la réflexion et sélectionner quelques emplacements possibles.

A LIRE AUSSI.

Normandie. Primaires, réorganisation de la région, attractivité : Hervé Morin fait le point

Le normand Michel Onfray annonce la fin de la civilisation occidentale

Calvados : c'est parti pour les 109 cours de l'université populaire de Michel Onfray