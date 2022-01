Enchères: offrez-vous une île des Caraïbes à partir de 467 000 euros

Envie de soleil et d'évasion? Partez vivre sur une île au large du Bélize, pays d'Amérique Centrale qui partage ses frontières avec le Mexique et le Guatemala. Cette île est pourvue d'une grande maison et d'une cabane pour les invités. Comme l'explique la vendeuse, c'est l'été tous les jours là-bas avec une température moyenne de 26°C. Vous ne serez pas dérangés par les voisins et pourrez y faire accoster votre yacht sans problème. L'île se situe à 20minutes de la côte en bateau.

Des dauphins sont visibles régulièrement aux abords de l'île et il y a aussi de nombraux coraux à explorer. D'autres activités sont aussi possibles comme la pêche, l'observation des oiseaux, la plongée en apnée, le bronzage...

Si l'aventure vous tente, dans ce pays où la langue officielle est l'anglais mais l'espagnol le plus couramment pratiqué, il va vous falloir enchérir sur le prix d'appel de... 467 000€! Un rêve qui reste "accessible". Si vous ne souhaitez pas passer par les enchères, vous pouvez vous procurer directement le tout pour 875 000€. C'est par ici que ça se passe.