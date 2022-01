Cette fillette de 4 ans chante déjà comme une grande

Cela fait environ 1 an que ce papa musicien poste des vidéos de sa fille reprenant les classiques de Disney en chanson. Il joue le thème à la guitare, chante avec elle mais c'est surtout la fillette qui est la star!

Il a choisi de baptiser leur collaboration familiale "Claire and the Crosbys". Plus de 6 millions de personnes ont déjà vu leur reprise de "You got a friend in me" , la chanson phare de Toy Story. En français, la chanson s'appelle "Je suis ton ami" et est chantée par Charlelie Couture. Voici les 2 versions:

Retrouvez aussi la version jazz de cette chanson par Hugh Coltman dans l'album Jazz loves Disney.