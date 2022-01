Rouen. Avant sa première assemblée plénière, Hervé Morin met les points sur les "i"

"Avant, la Normandie n'avait pas d'idée." Hervé Morin a sa théorie pour expliquer le faible endettement de sa région par rapport aux autres. Vendredi 27 janvier 2017, le président de région a profité d'une visite à Rouen (Seine-Maritime) pour parler du budget qui devrait être voté en assemblée plénière le lundi 6 février 2017 à Caen (Calvados).

Une plus grosse enveloppe pour les investissements

Au total, le budget de la région s'élève à 2,74 milliards d'euros pour l'année 2017. Une somme en hausse qui va notamment permettre de garnir l'enveloppe destinée aux investissements à hauteur de 484 millions, contre 412 en 2016. Le président de région a également fait la liste des sommes allouées aux différentes compétences sous sa responsabilité:

175 millions d'euros pour le développement économique

171 millions d'euros pour les lycées

150 millions d'euros pour les transports

115 millions d'euros pour l'apprentissage

52 millions d'euros pour les territoires

24 millions d'euros pour l'agriculture

14 millions d'euros pour l'enseignement supérieur

Au-delà de cette présentation du budget, Hervé Morin est revenu sur différents dossiers qui font l'actualité dans la région.

Contournement Est de Rouen

"Personne ne peut prendre en otage le contournement Est de Rouen", a assuré le président de région, qualifiant le projet de "vital pour l'agglomération rouennaise". Sur la question du financement des travaux, Hervé Morin s'est dit déçu par la répartition faite par l'État. "On n'y est pour rien si la Seine-Maritime n'a plus d'argent et que l'Eure n'a pas de gros moyens. Vu que la Métropole a une plus forte capacité d'investissement, il serait naturel qu'elle mette plus d'argent."

Représentation européenne

Selon le président de Région, la Normandie n'est pas assez représentée à Bruxelles pour faire valoir ses intérêts devant les décideurs européens. "Sur place, on n'a que deux personnes et demie en comptant la secrétaire alors que, par exemple, la Bavière a 100 personnes juste en face du Parlement."

Pour améliorer le lobby normand à Bruxelles, Hervé Morin compte envoyer plus de représentants sur place grâce à un financement de la Chambre de commerce et d'industrie, des ports et des trois grandes métropoles: Caen (Calvados), Rouen (Seine-Maritime) et Le Havre (Seine-Maritime).

Précarité des agents

Hervé Morin a clairement ouvert la polémique avec l'ancienne majorité socialiste à la tête de la région Haute-Normandie. Selon lui, les services de Nicolas Mayer-Rossignol ont créé une politique de précarité de l'emploi pour les agents territoriaux avec "des CDD à perpétuité". Des centaines d'agents seraient concernés sur les deux anciennes régions et certains seraient même restés en CDD pendant 15 ans.

Une politique que le nouveau président normand veut inverser en procédant à une vaste vague de titularisation. "J'ai déjà fait titulariser 107 collaborateurs à Noël et nous allons continuer", a assuré Hervé Morin.

