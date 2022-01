L'Agenda en Normandie : mardi 7 février

MANCHE

Samedi, participez à la 9ème édition de la course des Pélerins au Val Saint Père. Il s'agit d'un raid pédestre d'orientation nocturne sur une distance de 25 km. Au programme : triathlon adultes, duathlon enfants et foulées. Rendez-vous à la Halle des sports du Val St Père. Plus d'infos sur tc-val.fr.

À l’occasion de l’anniversaire du premier défilé de Christian Dior, qui s’est déroulé le 12 février 1947, au 30 avenue Montaigne, à Paris. L’entrée au musée Christian Dior de Granville sera gratuite ce dimanche de 10h à 17h30. Programme sous réserve. Renseignements complémentaires sur leur site internet : musee-dior-granville.com.

CALVADOS

Du foot ce mercredi, Le stade Malherbe de Caen reçoit les girondins de Bordeaux pour le compte de la 24ème journée du championnat de ligue 1. Billetterie et renseignements sur : smcaen.fr, un match à suivre également en direct et en intégralité dès 19h45 sur Tendance Ouest, la radio du sport en Normandie !

Il y a également du tennis indoor sur green set jusqu'au 19 février à Ouistreham. Organisé par le Tennis Club de Ouistreham Riva Bella, vous êtes invités à assister gratuitement aux matchs le week-end de 9h à 22h, un tournoi réservé aux licenciés de la fédération Française de Tennis.

ORNE

Retrouvez Tartuffe (nouvelle ère) de Molière mise en scène par Eric Massé ce soir dès 20h au Théâtre d'Alençon. Semblable aux suspensions propres aux « salles des pendus », un dispositif scénique en lévitation surplombe la scène. Parfaitement ordonnés quand ils flottent en l’air, cloisons, meubles, costumes et accessoires descendent du ciel sous l’action des personnages et dans un désordre à l’image du chaos familial.

Demain dès 17h, retrouvez des compositions rock autour de la Cigale et la fourmi ainsi que d'autres fables au Quai des Arts à Argentan. Avec humour et en musique, ils vont réinventer les Fables, les faisant découvrir de façon légère aux plus jeunes, les montrant dans une version complètement délirante aux plus grands.