Le pdt du groupe UMP à la région Basse Normandie ironise sur la colère du pdt de la Région face aux dysfonctionnements de la ligne SNCF Paris-Granville !

Le président du groupe Ump à la Région, ironise sur la « com? TGV et du train de sénateur » du pdt PS de la Région Laurent Beauvais qui s?était offusqué des nouveaux dysfonctionnements sur la ligne Paris-Granville pour cause de feuilles mortes tombées sur les voies... le Pdt de la Région réclame à la SNCF qu?elle prenne des mesures pour assurer sa mission de transport.... L?opposition rappelle que lorsque la gauche est arrivée à la tête de la Région, la basse Normandie se classait 4ème des régions de France pour les investissements d?infrastructures... en 2009, elle est passé à une peu glorieuse 17ème place... entre l?aménagement électoral et l?aménagement du territoire la gauche a choisi ! Estime Jöel Bruneau dans un communiqué ....



Quant au Pdt Laurent Beauvais, il sera reçu lundi par le secrétaire d?état aux transports, Dominique Bussereau ....

