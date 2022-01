Rouen. Seine-maritime : "Zéro Déchet Rouen" mobilisé contre les nouvelles bouteilles de laits non recyclables

Il est 10h du matin, samedi 28 janvier, 2017, lorsque l'association rouennaise " Zéro Déchet Rouen " s'installe devant l'entrée du centre commercial Saint-Sever de Rouen (Seine-Maritime). Les bénévoles souhaitent prévenir les acheteurs des préjudices causés par les nouvelles bouteilles de lait non recyclables.

"Halte aux bouteilles de lait non recyclables!"

Depuis 2017, de nouvelles bouteilles de lait occupent les rayons des grandes surfaces. Les bouteilles sont brillantes et ne possèdent pas d'opercule métallique. Or ces dernières, plus économiques à produire, ne se recyclent pas. "Elles sont forcément soit enfouies, soit incinérées, ce qui pose des problèmes de contamination de l'air, des eaux ou de la filière de recyclage elle-même" explique Lucéro Mariani, co-fondatrice de " Zéro Déchet Rouen ". Les bénévoles invitent les consommateurs à venir signer la pétition: " Halte aux bouteilles de lait non recyclables! ", de l'association "Zéro Wast France".

Une association qui change le quotidien

Le but de l'association Rouennaise de 24 membres est de promouvoir le "zéro déchet, zéro gaspillage". À la surconsommation, Zéro Déchet Rouen propose une alternative "globale et positive" affirme Lucéro Mariani, co-fondatrice de l'association. Avec des gestes simples, les bénévoles expliquent que l'on peut considérablement diminuer son impact environnemental: éviter les sacs en plastiques, réduire sa consommation, essayer de réparer avant de jeter, recycler, etc.

La bénévole est optimiste pour l'avenir de la planète. Selon elle, "la transition de la société se fera dans le respect de chacun". L'association organise régulièrement des ateliers: cafés-débats, ateliers création de produits du quotidien, etc. "Les gens demandent des solutions, ils sont prêts à faire des changements, et nous sommes là pour leur donner de l'espoir, des bonnes nouvelles". Pour Lucéro, il n'y a pas de doute: nous pouvons gagner le combat du défi climatique!

