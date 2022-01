Rouen. Lubrizol : les avocats rouennais mettent en place une permanence dédiée

Ils entendent bien jouer un rôle dans les suites de l'incendie de Lubrizol à Rouen (Seine-Maritime). Une centaine d'avocats du barreau de Rouen (Seine-Maritime) s'est retrouvée, lundi 30 septembre 2019, pour évoquer l'accident industriel. Des avocats du territoire, particulièrement impliqués, car concernés eux-mêmes par la pollution engendrée par l'incendie.

Un groupe de travail d'avocats

Collectivement, ils ont décidé la mise en place d'une permanence dédiée spécialement à Lubrizol, "d'ici la fin de semaine ou au plus tard la semaine prochaine", a expliqué Guillaume Bestaux, bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen. Des dizaines de plaintes ont d'ores et déjà été déposées, de particuliers, d'agriculteurs ou encore d'entreprises. Jonas Haddad, avocat au barreau de Rouen en avait déjà reçu une trentaine, mardi à la mi-journée. "Il n'y a pas de class action en France, donc on va prendre le temps de recevoir tout le monde pour traiter les plaintes individuellement. On pourrait très bien en recevoir des milliers, étant donné le bassin de population", estime-t-il.

Le barreau de Rouen a aussi décidé la mise en place d'un groupe de travail d'avocats, pour évaluer la situation juridique et mesurer les impacts. Une trentaine de professionnels s'est déjà portée volontaire pour y participer. "On examine toutes les possibilités pour les suites judiciaires, explique Guillaume Bestaux. Cela dépendra aussi du classement ou non de cet incendie en catastrophe industrielle."

Une procédure au tribunal administratif est également engagée pour la sécurité des détenus de la prison Bonne-Nouvelle.

