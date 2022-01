Coupe de France. Coupe de France (16e de finale) : La Manche en 1/8e de finale, des exploits rarissimes ! 

Si le Calvados est historiquement lotis de quelques grands moments avec son club professionnel qu'est le SM Caen, le département de la Manche lui, n'a vu que deux de ses clubs parvenir à ce stade en 100 éditions : l'US Granville et l'AS Cherbourg !

Granville et Cherbourg jusqu'en 1/4, St-Lô resté en 1/16e

Si tout le monde se souvient évidemment de l'US Granville, quart de finaliste l'an passé face à Marseille (0-1) après avoir battu Laval (L2, 1/32e) Sarreguemines (CFA2, 1/16e) et Bourg-Peronnas (L2, 1/8e) dans des ambiances exceptionnelles au Louis-Dior, le club manchois le plus ancien à s'être hissé dans le "Grand 8" de la Coupe de France demeure l'AS Cherbourg au coeur des années 60 où le club avait le statut professionnel, parvenant à défier les plus grands d'alors, avec de courts revers contre Lyon ou Valenciennes (1964 et 1965). En 1966 et comme l'USG en 2016, l'ASC est parvenue en quarts de finale, battue par Strasbourg après avoir évincé Lille.

Le FC Saint-Lô lui, en est resté au palier des 16e de finale, battu deux fois à ce stade dans les années 90 (1995, 1997), avec notamment un FC Saint-Lô- SM Caen (D2) au stade Michel d'Ornano en février 1997, il y a donc 20 ans de cela (1-2).

Avranches, deuxième possibilité en 100 ans

Et vingt ans après les Saint-Lois, l'US Avranches qui elle non plus, n'a encore jamais fait son entrée dans le "Grand 8", avec une seule et vaine possibilité, en 2015 face à Metz (L1, 0-3), compte bien franchir le cap cette année. La chance offerte n'a en tout cas, jamais été aussi grande pour le club du président Guérin avec, non plus un club pro, mais un Fleury-Mégoris 91 qui évolue en CFA.

