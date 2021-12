Foot... ligue 12....Caen battu par Lille 5 à 2... les bas normands plongent à la 17ème place... ligue 2, Le Mans s'incline 3 à 1 face à Evian, Laval est battu par Le Havre 1 à 0, les sarthois sont 2è

Foot???Caen s?incline lourdement, 5 à 2 face à Lille, lors de la 13ème journée de Ligue 1?.Les bas-normands encaissent leur troisième défaite de suite en championnat?. Caen ne gagne plus depuis deux mois, et s?enfonce au classement après un flamboyant début de saison?. Les malherbistes se retrouvent 17ème?. Juste au dessus du premier reléguable?..



Ligue 2

Evian est allé battre Le Mans 3 à 1.....

Laval s?incline 1 à 0 face au Havre

Au classement, le Mans est second , Laval est 12ème



Cfa2

La rencontre Alençon St Malo a été reportée pour cause d?intempéries



Basket, Pro A, Le Mans s?est incliné 69 à 74, face à son grand rival de l?ouest, Cholet qui l?avait battu, en finale du championnat de France en juin dernier?.Les Manceaux se retrouvent maintenant avant dernier au classement, à la 15ème place?



Prénationale

Alençon a battu Cherbourg 58 / 49

Les ornais sont 4ème



« Caval?Orne », avec Normandie Fm... le CSO Pro 1, a été remporté par le manchot Alexis Gautier... Le cavalier avait été sacré champion de France Elite en septembre dernier... les épreuves suivies par quelques 15 000 spectateurs.... prochaine édition, en novembre 2011 prochain du 4 au 20 !



Tennis, Open de Caen... Clément, Gicquel, Berrer, Millot, sont dans le carré des demi finales qui se disputeront à partir de ce lundi soir

