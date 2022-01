Comme chaque année à la même période, un animateur de la maison des forêts de la Rourmare (Seine-Maritime) accueille le public ce dimanche 5 février 2017 et le renseigne sur le mode de vie du sanglier.

La bonne saison

"C'est une période propice à l'observation de ces animaux, explique l'animateur Guillaume Glere. Ils sont très actifs en ce moment car en pleine période de reproduction. À l'état sauvage, les vieux mâles isolés rejoignent la compagnie - un groupe de laie et de bêtes rousses ou noires (des jeunes mâles) - en vue de la reproduction. Les petits naîtront en juin après trois mois de gestation."

Des animaux habitués à l'homme

Dans ce parc animalier géré par l'ONF (Office national des forêts), il est facile d'apercevoir ces bêtes. "Ils sont habitués à la présence de l'homme", mais pour compléter ces observations, Guillaume se munit de pattes de sangliers naturalisées et de mâchoires.

"On peut toucher ainsi leur pelage et mieux comprendre le régime alimentaire des sangliers. C'est un animal très adapté à son milieu et particulièrement endurant. À cette époque de l'année il se nourrit de bulbes, de racines, d'écorces mais aussi de petits amphibiens en hibernation ou de cadavres de petits animaux. C'est le nettoyeur de nos forêts!

Mais c'est aussi un animal qui peut faire d'énormes dégâts dans les récoltes et dont la population doit être régulée." À l'aide de panneaux explicatifs, l'animateur se met à la disposition des curieux et répond à toutes les questions que l'on peut se poser sur le mode de vie de l'animal.

Pratique. Dimanche 5 février de 14h30 à 16h30. Rdv a l'entrée du parc animalier de Roumare. Gratuit. Tél. 02 35 52 93 20

