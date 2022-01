Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 4 et dimanche 5 février

MANCHE

Le Salon de l'Habitat de Saint-Lô se tient jusqu'à dimanche au Parc des Expositions. Nouveauté cette année : grande Exposition de Camping Cars et Caravanes neufs et d'occasion. Animation "Tables Rondes" vendredi sur le thème : Comment financer son Habitat, dimanche sur le thème : Comment faire des économies d'énergies ? Ou encore une conférence sur le Home Staging samedi, avec Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux avec questions/réponses des visiteurs ! Comptez 3 € l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Samedi de 10h à 18h assistez aux portes ouvertes de l’ésam Caen/Cherbourg. Cette journée, qui s’adresse en priorité aux lycéens et étudiants désireux d’intégrer une école d’art et de s’orienter vers les métiers de la création, est également ouverte à tous les publics qui souhaitent découvrir la vie et les activités de l’établissement qui propose par exemple, sur son site cherbourgeois, une classe préparatoire publique aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art, la première en Normandie.

Pour le bonheur des amateurs d'adrénaline, la fête foraine de la Chandeleur est installée à Saint-Lô, Plage verte, avec ses nombreux manèges jusqu'au dimanche 19 février 2017. Venez, en famille, vivre le frisson et de grandes sensations ! C'est ouvert le mercredi de 14h à 19h, vendredi de 16h à minuit, samedi de 14h à 1h du matin et dimanche de 14h à 20h30. Ouvert tous les jours pendant les vacances scolaires de 14h à 22h avec reprise des horaires de week-end.

Samedi et dimanche c'est le 29ème salon du mariage d'Avranches salle Victor Hugo à Avranches. Un lieu idéal pour rencontrer des professionnels du mariage. Ils vous aideront à organiser votre réception de mariage. Vous pourrez également assister à des défilés de mannequins professionnels.

Le Pôle Hippique de Saint-Lô accueille plusieurs compétitions de horseball cette année. Samedi et dimanche il s'agit de la compétition pro-élite de niveau national organisée par l'Association Coup d'envoi, comptez 3 euros l'entrée. Retransmission en live sur : livehorseball.fr rubrique Live. Plus d'infos sur polehippiquestlo.fr..

Dimanche, partez en famille à la découverte du Judo au Judo club de Barneville-Carteret. Il s'agit d'une journée d'animation sportive autour du judo pour le grand public à la salle omnisports de 9h30 à 17h, entrée libre et gratuite. Plus d'infos sur judo-club-barneville-carteret.fr.

Dimanche, c'est la 1ère manche du Challenge interne d'Agon Coutainville avec au programme : CSO et Equifun. L'Équifun est une discipline équestre à vocation ludique. Cette épreuve d'animation vise à renforcer la maîtrise du poney ou du cheval par les cavaliers Rendez-vous au Centre équestre d'Agon-Coutainville. Comptez entre 15 et 25 euros pour 1 ou 2 tours.

CALVADOS

Le meeting d'Athlétisme de Mondeville est reconduit cette année et se déroulera sur la soirée du samedi 4 février à la Halle Michel d'Ornano avec de nombreux coureurs expérimentés, des athlètes qui devraient encore une fois assurer le spectacle comme Christophe Lemaître au sprint ou encore le champion d’Europe, Benjamin Compaoré au saut en longueur. Plus d'infos sur meeting-mondeville.com

L'Omaha Beach Kart à Voile se tient samedi et dimanche chez Eolia Normandie à Colleville-sur-Mer. Il s'agit d'une compétition nationale de karts à voile et de Blokart. Au programme : compétitions avec manches karts à voile en alternance avec les manches blokart, repas puis remise de lots de l'amitié.

Comme chaque année, la fête foraine de la chandeleur vous donne rendez-vous sur le champ de foire de Vire Normandie et vous propose pour petits et grands, manèges, salle de jeux ou encore camion de confiseries jusqu'au 19 février. Rendez-vous Place du champ de foire, plus d'infos au 02 31 66 60 00.

La finale de la coupe de Normandie de cyclo cross se déroule sur l'hippodrome de Deauville la Touques ce dimanche. Il s'agit d'un circuit long de 2850 m, que les coureurs vont parcourir à plusieurs reprises suivant les catégories. Les meilleurs coureurs Normands, mais pas seulement, seront au départ de ce grand prix qui sonne la fin de la saison en cross et le début de la saison sur route. Les organisateurs attendent 180 coureurs.

A partir de samedi et jusqu'au 26 février, découvrez un enchanteur village hivernal dans les Jardins de l'Hôtel de Ville de Cabourg. La ville vous propose de venir patiner sur le plus grand coeur de glace. Les patineurs profiteront ainsi des joies de la glisse en extérieur sur une surface de plus de 350 m². Les plus petits disposeront également d'une patinoire synthétique de 70 m².

La boutique Cabourg Sports et Loisirs organise des ateliers de loisirs créatifs pour les 2 à 18 ans. Selon l'âge et les envies, les enfants pourront réaliser des bijoux, de la broderie, des modelages en FIMO, du cartonnage, du scrapbooking , de l'art floral ou encore des mini vitrines ! Rendez-vous dimanche dès 10h30 41 boulevard des Belges à Cabourg.

Lantheuil, village typique du bessin avec ses maisons en pierre calcaire, sa rue fleurie, ses lavoirs... est à découvrir lors d'une balade en vélo ou à pied ce dimanche. Départ 9h00 pour 25 km de VTT environ et la randonnée pédestre vous occupe pendant 10 km environ. L'accès au site sera fléché et une copie des parcours sera remis à l'accueil. Ces activités seront encadrées par des bénévoles. Les enfants doivent être accompagnés d'un parent. Le port du casque est obligatoire pour les VTT. Chaque participant doit prévoir son ravitaillement

ORNE

Le breton malouin Jérôme Fagnet alias BROKEN BACK affole tous les compteurs depuis 2015, date de la publication de son tout 1er EP. Aujourd’hui, à l’heure de la sortie de son 1er album éponyme, le 18 novembre dernier, BROKEN BACK vient vous le présenter à la Luciole à Alençon ce samedi dès 21h. Infos et resa sur laluciole.org.

Samedi, participez au 8ème Cross FSGT organisé par Montilly Loisirs Evasion, la FSGT avec le soutien de Flers Agglo ; ouvert à tous : non licencié, pompiers, licencié FSGT, FFA ; Inscriptions sur place entre 14 h et 14h30 ou par internet la semaine de l'épreuve avant le jeudi soir 18 h à : fsgt61@wanadoo.fr 6 et 3 € ; montillyloisirsevasion.over-blog.com

A partir de samedi et jusqu'au 5 mars, c'est « Tout Feu Tout Flamme » à l’écomusée du Perche de Saint-Cyr-la Rosière. Un festival qui rassemble des artistes, des artisans, des producteurs et des professionnels du tourisme, au cœur du Perche historique. Tout un programme : des artisans qui ouvrent leurs ateliers, des contes au coin du feu, des cafés qui s’animent. Tout Feu Tout Flamme rappelle également que le bois est une énergie renouvelable, garantie depuis la préhistoire mais aussi que le foyer est un lieu de réunion.

Dimanche dès 10h, c'est la demi finale des championnats de France de cross country au stade municipal de Mortagne-au-Perche. Cette manifestation regroupe, dans 9 courses, près de 1800 athlètes venus de tout l'Ouest de la France. En parallèle 2 compétitions seront organisées, un intercomités minimes regroupant les 9 départements de l'inter-région et une course "open" réservée aux masters. Plus d'une centaine de bénévoles seront mobilisés afin d'assurer la réussite de cet événement.