Un duo vandalise au moins 5 voitures et démarre une pelleteuse dimanche matin à Argentan, au retour d'une soirée passée en discothèque

Dimanche matin, vers 8h, la police d?Argentan a interpellé deux jeunes âgés d?une vingtaine d?années ... Gonflés ! .... avec un marteau ils brisaient les vitres des véhicules en stationnement sur un parking à proximité du commissariat... 5 voitures ont été abimées... pour un maigre butin : une bouteille de parfum volée dans l?une d?elle... Placés en garde à vue.... ils reconnaissaient avoir vandalisés d?autres voitures sur un chantier de terrassement, non loin du lieu de leur interpellation... ils ont même démarrée et déplacée une pelleteuse !! ....Le duo, qui terminait sa soirée passée en boîte de nuit, a aussi reconnu le vol de chéquiers.... une quinzaine de chèques ont ainsi été écoulés chez plusieurs commerçants d?Argentan.... ces deux jeunes, déjà connus de la police et de la justice seront présentés ce mardi, en comparution immédiate devant le tribunal correction d?Argentan !

