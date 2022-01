Retour des pluies aujourd'hui par le bocage... des averses de pluies passagères, T° fraîches de 4 à 7° !

Météo France relevait ce matin : 3°7 à Mortagne, 4°0 à L?Aigle, 4°3 à Alençon, 4°5 à Argentan et Flers....



Un temps gris domine ce matin sous des nuages bas et dans une ambiance brumeuse. Une perturbation pluvieuse en provenance de la Bretagne gagne les régions de Flers et de Domfront en cours de matinée. Cet après-midi, toutes nos régions qui se retrouveront concernés par des petites pluies passagères.



Les températures très fraîches ne dépassent pas 5 à 7 degrés seulement l'après-midi.

