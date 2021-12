Caen. Détournements de fonds publics : l'ancien président de région, René Garrec, mis en examen 

L'information a été confirmée par l'avocat de René Garrec jeudi 26 janvier 2017 à l'AFP. L'ancien sénateur UMP du Calvados, président de la région Basse-Normandie de 1986 à 2004, a été mis en examen dans une enquête sur des soupçons de détournements de fonds publics.

Un système qui a "fonctionné à la vue et au su de tous"

Au total, six personnes sont mises en examen dans ce dossier. Les juges s'intéressent à des sommes importantes remises à des sénateurs, en plus de leurs indemnités légales. "L'affaire met en cause une pratique ancienne, par laquelle le groupe versait des compléments d'Indemnité représentative de frais de mandat (IRFM) à ses membres pour les soutenir dans leurs actions politiques locales et nationales", a justifié René Garrec dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'ancien élu, aujourd'hui âgé de 82 ans, a évoqué un "système (...) très ancien", qui a "fonctionné à la vue et au su de tous, au profit de plusieurs générations de sénateurs".

Selon lui, "aucun détournement ne peut lui être reproché, les groupes parlementaires des Assemblées étant souverains et autonomes dans la détermination de l'usage des fonds qu'ils reçoivent pour exercer leurs activités politiques".