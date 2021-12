Caen. Calvados : des emplois menacés par la fermeture de La Halle aux Chaussures

Le magasin La Halle aux Chaussures de Caen Côte de Nacre (Calvados) va fermer, selon la communication du magasin de chaussures. La date de la fermeture n'est pas encore connue. Cela devrait concerner "entre deux et quatre salariés" selon la communication de la Halle. Le deuxième magasin situé à Mondeville n'est pas concerné. Au niveau national, entre 700 et 800 postes doivent être supprimés à La Halle aux Chaussures.

André et Naf Naf concernés

Le groupe Vivarte va également se séparer de sa marque historique, le chausseur André et de l'enseigne Naf Naf. Dans le Calvados, cela représente cinq points de vente (un pour André à Caen et quatre à Caen, Bayeux et Mondeville pour Naf Naf). Un repreneur aurait été trouvé pour André. L'enseigne Naf Naf est également en vente.

