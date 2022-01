L'Agenda en Normandie : jeudi 2 février

MANCHE

Samedi 4 et dimanche 5 février 2017, c'est le 29ème salon du mariage d'Avranches, salle Victor Hugo. Un lieu idéal pour rencontrer des professionnels du secteur. Ils vous aideront à organiser votre réception de mariage. Vous pourrez également assister à des défilés de mannequins professionnels.

Le Salon de l'Habitat de Saint-Lô se tient vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 février 2017 au Parc des Expositions. Nouveauté cette année : grande Exposition de Camping Cars et Caravanes neufs et d'occasion. Animation "Tables Rondes" vendredi sur le thème : Comment financer son Habitat, dimanche sur le thème : Comment faire des économies d'énergies ? Ou encore une conférence sur le Home Staging samedi, avec Stéphane Plaza et Emmanuelle Rivassoux avec questions/réponses des visiteurs ! Comptez 3 € l'entrée, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

CALVADOS

Dès vendredi 3 février 2017 c'est parti pour les 10 ans du Cargö à Caen avec une AOP spéciale avec une sélection d’artistes déja venus entre 2007 et 2017 pour se souvenir et danser toute la nuit au son de Malo', Clockwork Of The Moon, Khalifa, The Lanskies, The Goaties, et Baadman. En bonus, le Cargöcrew est également de la fête, des duos se forment juste pour l'occasion. Grosse ambiance en perspective dans le club avec : Cosmic Sans MS, Tonton vs Jam, Marcel Bisous & Stanislas Panpan, Y@nosh, Brusco vs Elric.

Lantheuil, village typique du bessin avec ses maisons en pierre calcaire, sa rue fleurie, ses lavoirs... est à découvrir lors d'une balade en vélo ou à pied ce dimanche 5 février 2017. Départ 9h00 pour 25 km de VTT environ et la randonnée pédestre vous occupe pendant 10 km environ. L'accès au site sera fléché et une copie des parcours sera remis à l'accueil. Ces activités seront encadrées par des bénévoles. Les enfants doivent être accompagnés d'un parent. Le port du casque est obligatoire pour les VTT. Chaque participant doit prévoir son ravitaillement

ORNE

A partir de samedi 4 février 2017 et jusqu'au 5 mars 2017, c'est « Tout Feu Tout Flamme » à l’écomusée du Perche de Saint-Cyr-la Rosière. Un festival qui rassemble des artistes, des artisans, des producteurs et des professionnels du tourisme, au cœur du Perche historique. Tout un programme : des artisans qui ouvrent leurs ateliers, des contes au coin du feu, des cafés qui s’animent. Tout Feu Tout Flamme rappelle également que le bois est une énergie renouvelable, garantie depuis la préhistoire mais aussi que le foyer est un lieu de réunion.

Samedi 4 février 2017, participez au 8ème Cross FSGT organisé par Montilly Loisirs Evasion, la FSGT avec le soutien de Flers Agglo ; ouvert à tous : non licencié, pompiers, licencié FSGT, FFA ; Inscriptions sur place entre 14 h et 14h30 ou par internet la semaine de l'épreuve avant le jeudi soir 18 h à : fsgt61@wanadoo.fr 6 et 3 € ; montillyloisirsevasion.over-blog.com