Mardi 24 janvier 2017, deux hommes ont été arrêtés dans les rues d'Elbeuf (Seine-Maritime) après avoir violemment agressé deux jeunes pour leur voler leur téléphone.

Menace au couteau et bombe lacrymogène

La première victime a été attaquée alors qu'elle se trouvait à proximité de l'IUT. Le jeune homme, âgé de 18 ans, marchait dans la rue, son téléphone et sa carte bleue à la main, lors deux agresseurs ont surgi derrière lui. L'un des agresseurs lui arrache son portable et sa carte tandis que l'autre lui asperge du gaz lacrymogène dans le visage. Ils le menacent ensuite d'un couteau et lui dérobent son portefeuille qui se trouvait dans son sac à dos.

Une victime de 16 ans

Un autre jeune homme, âgé lui de 16 ans, a été agressé par les deux complices près du lycée Notre-Dame. Il reçoit des coups, est menacé d'un couteau et finalement mis à terre par ses agresseurs qui repartent avec son téléphone.

Les deux individus ont finalement été rapidement retrouvés par la police et placé en garde à vue.

