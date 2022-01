Brouillards nombreux ce matin... après une lente dissipation, le ciel restera gris et nuageux... T° de 2 à 10°

Météo France relevait ce matin... 1°8 à Argentan, 3°5 à Alençon, 3°9 à L?Aigle et Mortagne, 4°0 à Flers.



Les bancs de brouillards se sont reformés au cours de la nuit... ils sont généralisés sur nos régions et denses...... sur les routes les visibilités sont réduites...

Cette grisaille généralisée sera lente à se dissiper.... le plafond nuageux restera bas.....

La voûte nuageuse sera un peu plus élevée sur le Bocage.... avant l?arrivée de quelques averses en soirée.....



Il fera au meilleur de la journée : 9 / 10° !

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire