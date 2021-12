Isabelle Huppert finaliste pour l'Oscar de la meilleure actrice

Ruth Negga ("Loving"), Natalie Portman qui incarne magistralement la veuve du président assassiné John F. Kennedy dans "Jackie", Emma Stone qui chante et danse dans "La La Land" et Meryl Streep pour "Florence Foster Jenkins" sont aussi dans la course pour ce prix, a annoncé mardi l'Académie.

A LIRE AUSSI.

Côte d'Ivoire: un refuge pour les enfants "maudits"

Rama Burshtein, "l'ultra" du cinéma israélien

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré

Migrants: après la "Jungle", Hollande promet la fin des camps

Algérie: des mariages collectifs pour convoler malgré la pauvreté