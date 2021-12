La Soirée Début de Siècle samedi 28 janvier 2017 à Saint-Lô

Comme chaque année le Normandy à Saint-Lô invite les dix groupes formés pour l'occasion (ou quasiment) à se produire avec chacun un répertoire de reprises, à choisir entre les années 60 et aujourd'hui comme l'explique Baptiste Mignon, chargé de communication au micro Tendance Ouest de Wilfried.

Soirée Début de Siècle à Saint-Lô 2017

Groupes repris (entre autres) : Prince, David Bowie, Red Hot Chili Pepers, THe Last Shadow Puppets, La Femme, Faith No More, Foo Fighters, Tame Impala, Blur, The Do, The Cure, Pink Floyd.

Entrée gratuite entre 19h et 19h30 puis 3 € pour les abonnés et 6€ en normal. Billetterie uniquement sur place, pas de réservation possible.