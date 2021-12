Vendredi 3 avril 2017, cela fera deux ans jour pour jour que Véga Urei a lancé le premier épisode de sa web-série Dawn of crime. Ce n'est donc pas pour rien qu'il a choisi cette date pour le grand lancement de la deuxième saison, elle aussi tournée en partie à Rouen (Seine-Maritime).

Plus de 10 000 vues

La première saison avait connu un certain succès sur Internet, dépassant les 10 000 vues pour l'ensemble des dix épisodes. Au point de voir Véga Urei, créateur et interprète du rôle principal, participer à des conventions spécialisées jusqu'en Belgique. Dans son univers dérivé des mondes fantastiques de Batman et de Superman, la série se construit autour d'épisodes courts d'environ cinq minutes.

"La saison 1 était assez sombre. La deuxième est plus psychologique et l'enquête se fera autour d'un mystérieux poseur de bombe qui s'en prend à une entreprise de Bruce Wayne", annonce Véga Urei. Avec une équipe d'une quinzaine d'acteurs et de techniciens, il a tourné les scènes en une dizaine de jours "à La Défense mais aussi à Rouen, dans des ruelles près du pôle Grammont et à côté du lycée Jeanne-d'Arc".

Une saison 3 déjà dans les tuyaux

Pour l'heure, cette saison 2 est en phase de montage. En attendant sa sortie sur Internet, Véga ne se fixe pas d'objectif précis mis à part celui que "ça plaise aux gens". Cela ne l'empêche pas de voir plus loin car la troisième saison est déjà en cours d'écriture. En tout, Véga Urei aimerait pousser jusqu'à cinq saisons pour dérouler une histoire dont il affirme déjà connaître la fin.

