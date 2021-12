Mauquenchy. Roger Hodgson, Imany et Julian Perretta à l'affiche d'un nouveau festival normand

Le petit nouveau des festivals normands vient de dévoiler ses premières têtes d'affiches. Le Green Horse Festival, qui se déroulera sur l'hippodrome de Mauquenchy (Seine-Maritime) du vendredi 7 au dimanche 9 juillet 2017 promet de belles surprises de la pop au rock en passant par l'électro.

Les premiers artistes à l'affiche ont été dévoilés ce lundi 23 janvier 2017. On retrouvera sur scène:

Roger Hogson

Le compositeur et parolier de Supertramp, auteur des incontournables "It's Raining Again", "Breakfast in America" ou "Dreamer" sera sur la scène de l'hippodrome le samedi 8 juillet 2017.

Accompagné de quatre musiciens, il jouera les tubes de Supertramp mais aussi ses succès solo. Un rock mythique et une pointe de nostalgie qui raviront les amateurs du genre.

Imany

Connue pour son tube remixé Don't Be So Shy, la chanteuse à la voix rauque fera plonger le public dans son univers à la fois soul, folk et blues, à la douce mélancolie. À découvrir le samedi 8 juillet 2017.

Julian Perretta

L'icône électro-pop se produira sur la scène du Green Horse Festival le samedi 8 juillet 2017. Le jeune prodige revient d'une tournée mondiale et a signé quelques collaborations détonantes, notamment avec The Avener ou Lost Frequencies.

Boulevard des Airs

Le groupe débordant d'énergie sera de la première soirée du festival, le vendredi 7 juillet 2017. Un mélange de chanson française et de pop-rock interprété par deux artistes à l'énergie communicative entourés de nombreux musiciens.

