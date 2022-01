L'Agenda en Normandie : lundi 30 janvier

MANCHE

Samedi 4 février 2017 de 10h à 18h assistez aux portes ouvertes de l’ésam Caen/Cherbourg. Cette journée, qui s’adresse en priorité aux lycéens et étudiants désireux d’intégrer une école d’art et de s’orienter vers les métiers de la création, est également ouverte à tous les publics qui souhaitent découvrir la vie et les activités de l’établissement qui propose par exemple, sur son site cherbourgeois, une classe préparatoire publique aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art, la première en Normandie.

La Manche met les villes en scène, retrouvez le Manager les 2 crapaux et l'air du temps au cinéma-théâtre de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny mercredi 1er février dès 20h30. L'histoire d'un conseiller Pôle Emploi qui a l'obligation de réinsérer ses deux premiers rendez-vous de la journée, sous peine d'être licencié. Seul problème, ELLE ne parle qu'en argot et LUI ne parle qu'en alexandrins donc les deux personnages sont loin de correspondre aux attentes du monde du travail. Parviendront-ils à utiliser une langue comprise de tous et à retrouver du travail ?

CALVADOS

Vendredi 3 février dès 18h, rencontrez Olivier Norek à la Médiathèque le Quai des Mondes à Mondeville. Ancien policier, il a fait un peu de stups, un peu de crim', un peu de financière, et a dirigé un groupe de Section Enquête et Recherche. Devenu auteur, il a écrit les succès Code 93, Territoires et Surtensions. Il a aussi collaboré à la 6ème saison de la série Engrenages. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

La boutique Cabourg Sports et Loisirs organise des ateliers de loisirs créatifs pour les 2 à 18 ans. Selon l'âge et les envies, les enfants pourront réaliser des bijoux, de la broderie, des modelages en FIMO, du cartonnage, du scrapbooking , de l'art floral ou encore des mini vitrines ! Rendez-vous dimanche dès 10h30 41 boulevard des Belges à Cabourg.

ORNE

Lundi 30 janvier 2017 à partir de 20h30 retrouvez la soirée ciné cité Baccalauréat, un film de Cristian Mingiu en VO au cinéma le Normandy à Alençon. L'histoire d'Eliza qui va partir étudier en Angleterre grâce à une bourse : il ne lui reste qu'à obtenir au bac les résultats qui valideront ce projet. Mais elle subit une violente agression le veille de l'examen, et son état de choc ruine les ésperances de sa famille. Alors son père rassemble toutes ses forces pour rétablir les chances de sa fille...

Emmenez vos enfants à un atelier multimédia pour découvrir les jeux sur tablette. Rendez-vous à la Médiathèque François Miterrand d'Argentan qui est labellisée « Espace Public Numérique » par la Région Basse-Normandie. C'est sur inscription car les places sont limitées, annulation obligatoire en cas d’empêchement.