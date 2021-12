Caen. Caen : un "After - Work " organisé par le comité local d'En Marche d'Emmanuel Macron

Un atelier "After - Work" - Entrepreneurs " se tiendra, jeudi 26 janvier, à Caen (Calvados), au Bureau, bar - restaurant, au 41 Boulevard Maréchal Leclerc.

Cette réunion, qui commencera à 18 h 30, est ouverte à tous, notamment aux chefs d'entreprise et aux entrepreneurs et se veut être un lieu de débats pour échanger en évoquant des sujets divers tels que le travail dans l'avenir avec ses obstacles et ses protections, le soin apporté aux plus fragiles, l'égalité des chances, la laïcité, l'Europe, la liberté d'entreprendre.

Une réunion pour entreprendre une discussion

Les deux organisateurs, Marc Levilly et Fabrice Le Vigoureux, s'engagent pour des valeurs défendues par Emmanuel Macron et ont formé dans ce cadre un comité de discussions de 80 membres, pour porter à la réflexion des propositions réalisables au travers du mouvement "En Marche" d'Emmanuel Macron. Cette initiative s'est répétée en de nombreux endroits en France, avec 3300 comités locaux et 350 adhérents sur Caen (Calvados).

Une réflexion se fait avec la volonté d'encourager l'entrepreneuriat et la mobilité. Le but étant de "redonner aux gens l'envie prendre des initiatives".

L'inscription à '' l'After - Work " du jeudi 26 janvier 2017, se fait soit sur Facebook, via la page https://www.facebook.com/EnMarcheCAEN ou sur le site internet du mouvement.

